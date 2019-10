Aanleg nieuw plein aan Hasseltse Kleine Ring van start

Hasselt -

Het blijft werken regenen in Hasselt. Op de kleine ring is de aanleg begonnen van een nieuw plein, dat het winkelcentrum van Hasselt moet verbinden met de Blauwe Boulevard. De werken zullen tot maart duren en zullen tijdelijk voor verkeersoverlast zorgen. Het autoverkeer moet over één rijstrook. Bedoeling is om het winkelhart van Hasselt te vergroten en Hasselt aantrekkelijker te maken voor de shopper. Ook het ontbrekende stuk van de fietslus op de Kleine Ring wordt aangelegd.