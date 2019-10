50 + Genk-Maasoeter krijgt schrijver uit eigen streek op bezoek

Maaseik - De leden van 50 + Genk-Maasoeter kregen onlangs Marc Geyens uit Oudsbergen over de vloer.

Samen met zijn partner Nathalie, las Marc stukjes tekst voor uit hun laatste twee boeken: 'Loopgravenhel(d)' over de Eerste Wereldoorlog en zijn pas verschenen boek 'Het kruis van de oorlog' over de Tweede Wereldoorlog. Hij lichtte ook al een tipje van de sluier op over zijn drie volgende boeken waaraan hij bezig is. Het werd een mooie namiddag met luisterplezier en ontroerende momenten. Cultuur van de bovenste plank.