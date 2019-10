Kerstconcert voor St-Gerardus

Diepenbeek - De zeven Limburgse clubs Soroptimist International organiseren op 13 december in de Sint-Servaaskerk in Diepenbeek een kerstconcert ten voordele van Sint-Gerardus. Dit heeft plaats in samenwerking met het Amarylliskoor van Alken o.l.v. Ludo Verjans.

Soroptimist International is een internationale service organisatie van vrouwen, professioneel actief in organisaties, bedrijfsleven, als zelfstandigen, bij de overheid, met als doel mee te bouwen aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes en dit door informeren, bewustmaking en het voeren van acties.

Het Amarylliskoor groeide uit het vroegere kerkkoor van Alken centrum tot een koor met hoge kwaliteit van koorklank, dit onder de bezielende leiding van dirigent Ludo Verjans. Zij geven regelmatig concerten in binnen-en buitenland en verzorgen dit kerstconcert belangeloos. De opbrengst wordt integraal overgemaakt aan Sint-Gerardus.

De financiële ondersteuning wordt volledig benut voor de aankoop van twee buitenboxen voor het stallen van paarden.

Sint-Gerardus is een zorg- en onderwijsinstelling voor kinderen, jongeren en bewoners met een (neuro)motorische of meervoudige beperking, al dan niet aangeboren. De leerlingen en zorggebruikers kunnen rekenen op 60 jaar expertise en een totaalaanbod van aangepast onderwijs en paramedische ondersteuning.



Dankzij hippotherapie (therapeutisch paardrijden) krijgen peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren de kans om hun leefwereld op een andere manier te ervaren. Ze worden letterlijk uit hun rolwagen getild en gedragen door het paard. Het plaatsen van buitenstallen geeft, naast de praktische voordelen binnen de werking, ook mogelijkheden om meer te doen met hippotherapie.

Naast het paardrijden kan er gefocust worden op de relatie mens/dier. Leerlingen kunnen betrokken worden bij de verzorging van de paarden. Zo leren ze 'zorgdragen voor een ander' en niet enkel de ontvanger van zorg te zijn.

Bovendien kunnen sommige leerlingen, binnen het lessenpakket, arbeidsvaardigheden inoefenen. Het aanbod biedt de mogelijkheid om te werken aan zelfstandigheid, sociale interactie en het opnemen van verantwoordelijkheid.

Kerstconcert op 13 december 2019 om 20h00 in de Servaaskerk in Diepenbeek-centrum.

Kaarten aan 15€ aan de kassa of aan te kopen via een overschrijving op

BE52 3770 6915 8209 - Soroptimist Mia Aerts - met vermelding kerstconcert.