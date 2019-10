Leerlingen methodeschool Ondersteboven leren over verschillende beroepen

Leopoldsburg - De leerlingen van de eerste graad van methodeschool Ondersteboven leerden over de verschillende beroepen. Daarom maakten de leerlingen kennis met onder meer het leger, de brandweer en de politie.

Het leger kwam op bezoek met een heel stoere legerauto. De leerlingen mochten zelfs in de auto zitten en alles grondig bekijken. Ze mochten ook de zware rugzakken op hun rug dragen. "We gingen natuurlijk ook een kijkje nemen bij de brandweer", klinkt het bij de leerkrachten van methodescool Ondersteboven. "Hier mochten we met een echte brandslang een bal van een kegel spuiten. In kleine groepjes zochten we in een rookkamer naar een blaffende hond. Zo zagen de leerlingen dat het niet zo simpel is om iemand in een brandend huis te zoeken."

De derde stopplaats was bij de politie. "We kregen heel wat uitleg over de attributen die een politieagent nodig heeft. Daarna mochten we een bezoekje brengen aan een echte cel. Hier is het eigenlijk heel saai. Er is alleen een plank om op te liggen en een simpel toilet. De agenten kunnen via een camera de boeven in de gaten houden. In Leopoldsburg hebben ze ook speurhonden. Een speurhond om dieven op te sporen en een snuffelhond om geld en drugs te zoeken. Tot slot mochten de leerlingen plaatsnemen in een combi. We waren erg onder de indruk van al die knopjes."

Als laatste beroep kozen de leerlingen de boer. En dus gingen ze op pad naar een melkveebedrijf. De koeien worden dagelijks twee keer gemolken door een melkrobot. "Tijdens ons bezoek werd er een kalfje geboren. Een heel unieke gebeurtenis. Als afsluiter proefden we van een glas verse melk en een lekker stukje cake. Onze leerlingen hebben weer heel wat bijgeleerd over de verschillende beroepen dankzij deze leuke uitstappen. Op naar ons volgend project!"