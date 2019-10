Waalse werkzoekenden moeten krapte op Limburgse arbeidsmarkt opvullen

Om de krapte op de arbeidsmarkt in Limburg in te vullen, moet ook naar talent van over de taalgrens gekeken worden, zo stelt Voka - Kamer van Koophandel Limburg. Forem, de Waalse tegenhanger van VDAB, was dan ook voor het eerst aanwezig op de Welt-talentenmarkt van de werkgeversorganisatie. “We kunnen elkaars arbeidsmarkt versterken”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg.