Na het werelduurrecord wil Victor Campenaerts ook het baanrecord in het Kuipke proberen breken

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts zal tijdens de 79e editie van de Zesdaagse Vlaanderen-Gent een aanval wagen op het baanrecord over 5 km in het Kuipke. Dat bevestigt de organisatie van de wielerwedstrijd dinsdag.

Op zondag 17 november zal Campenaerts in Gent in de bloemetjes worden gezet voor zijn werelduurrecord, dat hij op 16 april in Mexico aanscherpte tot 55,089 km. Maar ‘Vocsnor’ zal ook zelf in actie komen.

“In een kolkend Kuipke zal Campenaerts het Gentse 5.000m-baanrecord van Dirk Baert (6:13.56 in 1981) aanvallen. Meteen een mooie gelegenheid om in de Lotto-trui afscheid te nemen van het Lotto Soudal team”, meldt de organisatie. De 27-jarige Campenaerts rijdt vanaf 2020 voor het Zuid-Afrikaanse Team NTT (de opvolger van Dimension Data).

Nog dinsdag kondigde de organisatie aan dat Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande opnieuw een duo zullen vormen in Gent, net als de Duitse wereldkampioenen ploegkoers Roger Kluge en Theo Reinhardt. Eerder raakte al bekend dat Iljo Keisse, de lokale favoriet en zeven keer winnaar in Gent, een tandem zal vormen met Mark Cavendish.