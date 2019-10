Medicijn baby Pia levert Novartis hogere winst op

De aandeelhouders van de farmareus Novartis mogen in de handen wrijven. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal 11,39 miljard winst. Zolgensma, het medicijn voor baby Pia, was in de maanden juli, augustus en september goed voor 143 miljoen euro omzet, fors meer dan de 88 miljoen euro die voorzien was. Dat meldt De Tijd.