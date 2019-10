Prins William maakt zich zorgen over Harry en Meghan

Prins William is naar verluidt bezorgd over zijn broer Harry en zijn schoonzus Meghan na hun openhartig televisie-interview. Daarin bevestigde Harry dat de broers elk een eigen weg zijn ingeslagen en vertelde Meghan over hoe moeilijk het is om met een Britse royal getrouwd te zijn, vooral door de constante aanvallen die in de tabloidpers verschijnen.

Ook voor royals kan het leven soms moeilijk zijn. Dat bevestigden Harry en Meghan in de ITV-documentaire ‘Harry & Meghan: an African journey’ die maandag werd uitgezonden. Daarin gaan ze geen enkele ongemakkelijke vraag uit de weg en de prins gaf onder meer toe dat de relatie met William niet meer is wat het ooit is geweest. Die uitspraken zijn ondertussen ook in het koninklijk paleis terechtgekomen en hebben ook William bereikt.

Volgens de BBC, dat een rechtstreekse bron uit koninklijke kringen te pakken kreeg, is de toekomstige koning vooral “bezorgd” over zijn twee jaar jongere broer en hoopt hij dat hij en Meghan “in orde zijn”. De bron voegde daar nog aan toe dat volgens William de twee zich in “een precaire situatie” bevinden. In elk geval zou hij wel niet boos zijn op zijn broer omdat die het interview gaf.

"We zijn op dit moment verschillende paden ingeslagen", vertelde Harry. "Maar ik zal er altijd voor hem zijn, en hij voor mij. We zien elkaar niet zoveel als vroeger, maar dat komt omdat we het allebei erg druk hebben. Ik hou van mijn broer. Er zijn goede dagen en slechte dagen. Maar de meeste van de verhalen die geschreven worden, zijn volkomen uit de lucht gegrepen.”

Meghan had het dan weer vooral over het feit dat haar vrienden haar hadden gewaarschuwd voor haar huwelijk met Harry en de constante aanvallen van de Britse tabloids. “Het was moeilijk”, gaf ze toe. “Ik heb nooit gedacht dat het makkelijk zou zijn, maar ik dacht dat het tenminste eerlijk zou zijn. Niet dus.”