Halloween? Overnacht eens in een spookkasteel!

Kastelen waren ooit de belangrijkste plaatsen in veel gemeenschappen over de hele wereld. Sommigen waren forten ter bescherming tegen binnenvallende legers, terwijl anderen als weelderige paleizen dienden voor regerende koningen en koninginnen. Deze stenen gebouwen zijn huizen geweest voor triomferende veldslagen, massale feesten en misschien een tragedie of twee. Vanwege hun betekenis werden ze vaak gebouwd op hoog terrein, met uitzicht op hun koninkrijken in al hun glorie.

Een verblijf in een spookkasteel zou dus niet alleen bijzonder prikkelend zijn, je hebt er ook uitstekende uitzichten. En omdat veel van deze forten zo lang geleden werden gebouwd, zijn ze doordrenkt met een rijke geschiedenis - en misschien zelfs een paar spookverhalen.

Mazures Luik België

Deze middeleeuwse residentie is slechts een deel van een kasteel dat uitkijkt over de oevers van de rivier de Vesder, in Luik, België. Het vakantiehuis bevindt zich in de linkervleugel van de toren en biedt plaats aan maximaal vier personen. Maar, hoewel je niet het hele kasteel voor jezelf krijgt, kun je toch genieten van een aantal mooie kenmerken zoals een middeleeuwse brug en wenteltrap. Het nabijgelegen Château de Jehay organiseert een jaarlijks heksenviering waar u kunt genieten van carnaval-achtige activiteiten, eten en veel spookachtige traktaties.

Prijzen beginnen bij ongeveer 100 euro per nacht.

Meer informatie via deze website.

Narrow Water Castle, Groot Brittanië.

Dit kasteel in Noord-Ierland stamt oorspronkelijk uit de jaren 1680, maar is gerenoveerd en voorzien van een luxe appartement voor maximaal zes personen. Kijk naar de glooiende groene heuvels terwijl je als royalty slaapt in de prachtige en moderne accommodaties van dit paleis. Als je op zoek bent naar wat geschreeuw, kun je aan boord gaan van een spookachtige treinervaring op de Downpatrick en County Down Railway, die je naar een spookachtig kerkhof en de grot van Merlijn brengt. Er zijn ook enkele kindvriendelijke activiteiten aan boord.

Prijzen voor het appartement beginnen vanaf 190 euro per nacht.

Meer informatie via hun website.

Chateau Saint Philippe Pierre d’Albignuy, Frankrijk

Dit Franse kasteel is waarschijnlijk een van de meest historische aangezien het dateert uit 1032. Het werd gebouwd door de Benedictijnse monniken als een priorij, maar de huidige eigenaren hebben het kasteel volledig gerestaureerd en zijn architectonische integriteit behouden terwijl het ook in de 21e eeuw. Omdat het al zo lang bestaat, wees niet verrast als je er kippenvel krijgt. Maar als je nog meer bevlogenheid zoekt, kun je een snelle trip maken naar Château de Miolans, een ander middeleeuws kasteel (gebouwd rond dezelfde tijd) dat ook een gevangenis was van 1564-1792.

Een verblijf in Château St. Philippe kan vanaf 2.150 euro per nacht.

Meer informatie op hun website.