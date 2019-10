Dronken Hoeselaar kruipt opnieuw in auto voor rit van 350 meter naar huis

Hoeselt / Bilzen -

Een dronken bestuurder uit Hoeselt heeft het dinsdagmorgen wel erg bont gemaakt. Nadat zijn rijbewijs werd ingehouden bij een controle op de Bilzersteenweg in Hoeselt, kroop hij even later weer achter het stuur om naar huis te rijden: amper 350 meter verder. Onderweg kon een andere politieploeg hem opnieuw onderscheppen.