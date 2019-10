Luxeflats en dure wijnen: de schijnheilige boekhouding van het Vaticaan

Het Vaticaan zit in slechte papieren. Nog maar eens. Niet door een nieuw seksschandaal dit keer, maar wel omdat de Heilige Stoel allesbehalve een gezegende boekhouding heeft. Door financieel wanbeheer wordt zelfs gevreesd dat rekeningen binnenkort niet meer betaald zullen kunnen worden. Paus Franciscus mag dan sober leven, de meeste van zijn bisschoppen en kardinalen doen zich niets te kort en sjoemelen er maar op los. Zo werd geld voor de armen geïnvesteerd in een luxeproject in Groot-Brittannië.