Rugbyspeler die Frankrijk halve finale op WK kostte door schandalige overtreding, speelde laatste match als international: “Dit maakt het extra zwaar”

Daags nadat zijn schandalige elleboogstoot Frankrijk een plaats in de halve finale van het WK rugby kostte, heeft Sébastien Vahaamahina (28) zijn afscheid als international aangekondigd. Naar eigen zeggen had hij die beslissing al genomen voor de start van het WK, en heeft ze dus niets te maken met de rode kaart die hij afgelopen weekend kreeg.

De beelden van de overtreding van Vahaamahina op het WK rugby afgelopen weekend spraken voor zich: de Fransman deelde moedwillig een keiharde elleboog uit in het gezicht van Wales-flankspeler Aaron Wainwright. Vahaamahina werd uitgesloten en Frankrijk gaf een 10-19-voorsprong nog uit handen: 20-19.

De Fairplay-prijs van het WK Rugby gaat al zeker niet naar Frankrijk ???? pic.twitter.com/frBCRqfapS — Play Sports (@playsports) October 20, 2019

Vahaamahina was de schlemiel, kreeg aardig wat bagger over zich heen en maakte maandag - nota bene op zijn 28ste verjaardag - bekend dat hij ermee kapt als international. Een beslissing die hij naar eigen zeggen al genomen had voor het WK startte. “Dat dit mijn laatste match was voor de Franse nationale ploeg maakt het nog extra zwaar”, aldus Vahaamahina. “Dat ik zou stoppen stond al maanden voordien vast, en net daarom wilde ik het zo goed mogelijk doen. Om op de best mogelijke manier te kunnen stoppen.”

Gelijkenis met Zidane

Dat “op de best mogelijke manier stoppen” hem niet helemaal gelukt is, is een understatement. De rugbyspeler van Clement doet zo denken aan Zinedine Zidane, zijn illustere voetballende landgenoot die in zijn allerlaatste wedstrijd voor Frankrijk tegenstander Marco Materazzi op een kopstoot trakteerde. Zidane kreeg rood en Frankrijk verloor uiteindelijk de WK-finale van Italië na penalty’s.

Vahaamahina bood in een statement wel zijn excuses aan voor de elleboog aan Wainwright. “Mijn manier van spelen en de positie waarop ik sta vragen veel agressiviteit. Agressiviteit die ik onder controle had moeten houden, maar dat is me niet gelukt. Ik heb er spijt van, het was spontaan en ongecontroleerd, maar dat betekent niet dat ik er minder verantwoordelijk voor ben.”