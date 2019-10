Kanye West doet het weer en pakt uit met bizar schoeisel

De ontwerper Kanye West blijft verbazen. Nu heeft hij onder zijn label Yeezy een paar slippers uitgebracht die nogal doen denken aan diegene die je in Amerikaanse gevangenissen ziet. Zijn collega-rapper Snoop Dogg moet er in elk geval flink mee lachen.

Het is niet de eerste keer dat Kanye West leentjebuur speelt voor zijn ontwerpen. Zo bracht hij eerder een koersbroek uit en ook laarzen uit die verdacht veel weg hadden van duikschoenen. Nu doet hij het weer met slippers die hij voor zijn modemerk Yeezy uitbrengt. Het gaat om eenvoudige exemplaren voor kinderen die volgens heel wat van zijn fans wel heel goed lijken op diegene die gevangenen moeten aantrekken.

Die nieuwe slippers werden voor het eerst voorgesteld door Kanye’s vrouw Kim Kardashian die daarvan enkele beelden deelde op haar Instagram Stories. Snoop Dogg was in elk geval niet onder de indruk en liet dat via Twitter ook weten. “Nu zij mensen uit de gevangenis bevrijdt, gaat hij gevangenisslippers verkopen”, schrijft hij. Daarmee verwijst hij naar de documentaire ‘Kim Kardashian West: the justice project’ waarin ze de Amerikaanse justitie wil hervormen.