Airbnb gaat nu ook diervriendelijke activiteiten aanbieden

Je kent ze wel de vakantiekiekjes van toeristen op een olifant of bij een tijger, maar daarachter gaat vaak een trieste realiteit schuil. Airbnb vindt dat het anders kan en biedt voortaan ook ethische activiteiten met dieren aan.

De olifant waar net een ritje mee werd gemaakt wordt eigenlijk geslagen, de tijger verblijft in een kooi in erbarmelijke omstandigheden en de dolfijn heeft amper bewegingsruimte. Het zijn maar drie voorbeelden van hoe dieren wereldwijd worden ingeschakeld om toeristen te plezieren, maar daar zelf de prijs voor betalen. Daar wil Airbnb iets aan doen en het lanceert daarom duizend diervriendelijke activiteiten, verspreid over 58 landen.

Via die weg krijg je de kans om bij dieren te poseren of ze te strelen met de zekerheid dat ze goed behandeld worden. Of je krijgt de kans om ze vanop een respectabele afstand in hun natuurlijke biotoop te gadeslaan. Er zijn ook 122 activiteiten waarbij je de kans krijgt om de dieren te verzorgen. Dat kun je met een gerust hart doen, want allemaal moeten ze aan de strikte richtlijnen van World Animal Protection (WAP) voldoen.

“We weten dat mensen van dieren houden en ze willen zien en ervaren wanneer ze reizen, maar we weten ook dat ze dieren het liefst willen zien in een omgeving die hun welzijn respecteert”, zegt Alesia Soltanpanah van WAP. “Dit nieuwe dierenwelzijnsbeleid, opgesteld in overleg met onze experten, zorgt ervoor dat toeristen meer opties krijgen om de schoonheid van dieren te ervaren op een manier die hun welzijn als prioritair beschouwt.”