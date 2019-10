Popkoor Vocal4’s brengt eigen productie in de 2 keer uitverkochte academiezaal

Sint-Truiden - Twee keer de academiezaal tot de nok toe vullen met een laaiend enthousiast publiek. Dat is wat Popkoor Vocal4’s bewerkstelligd heeft in Sint-Truiden met de opvoering van haar eigen productie 'When she loved me'.

Kosten nog moeite werden bespaard om van deze eigengemaakte musical een succes te maken, en dat werd het ook. In een gesmaakte regie van Jeroen Jean brachten de leden van het koor een meeslepend en verrassend Disneyverhaal op de planken. Ervaren musicalacteurs Dorien Schrijnemakers en Leendert De Vis vertolkten op sublieme wijze de hoofdrollen. De nog zeer jonge leden van kinderkoor MoosAmuze veroverden makkelijk de harten van het talrijke publiek. Het geheel werd begeleid door een achtkoppig liveorkest onder leiding van dirigent van het popkoor Dirk-Jan Kerris. Het samenspel van een perfecte uitvoering van de vele Disneyliedjes door Vocal4’s, kinderkoor, hoofdrollen en orkest was een lust voor alle zintuigen.

Volgens hoofdrolspeler Leendert is Popkoor Vocal4’s een fijne groep om mee samen te werken: “Ik was verrast door hun professionele aanpak”, zegt hij. Regisseur Jeroen was dan weer onder de indruk van het bestuur: “Wat deze drie dames gedaan hebben om van de academiezaal een geschikte locatie te maken, is bewonderenswaardig.” Ook schepen van Cultuur Reniers was onder de indruk en was verheugd dat een eigen Truiense vereniging tot zoiets in staat was. “Iedereen heeft dan ook vele maanden heel hard gewerkt om van deze productie een succes te maken, en naar de reacties van het publiek te oordelen zijn we daar grandioos in geslaagd”, besluit fiere voorzitter Veronique Thijs.