Pascal Ackermann sprint naar dagzege, Enric Mas is eindwinnaar Ronde van Guangxi

Pascal Ackermann heeft zijn tweede ritzege beet in de Ronde van Guangxi (World Tour). De Duitser van Bora-hansgrohe sprintte dinsdag in de slotrit met start en aankomst in Guilin naar de zege voor de Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) en de Nederlander Timo Roosen (Jumbo-Visma). De eindwinst gaat naar de spanjaard Enric Mas van Deceuninck-Quick.Step.

In de laatste rit waren de sprinters opnieuw aan zet, dat belette niet dat vijf renners besloten de wedstrijd, afgewerkt in de regen, toch wat kleur te geven. Jay Thomson, Paul Ourselin, Wang Meiyin en onze landgenoten Frederik Frison en Kevin Van Melsen.

Maximaal gunde het peloton hen vier minuten bonus, onderweg gaf met Jenthe Biermans een landgenoot op. Het tempo lag hoog, in de eerste twee wedstrijduren lag het gemiddelde op 45,1 km uur, maar de vluchters zouden het niet halen. Ourselin moest er af na de tweede klim van de dag, het kwartet telde nog 2 minuten voorsprong in de laatste 25 km.

Bora-hansgrohe, EF Education First en UAE Team Emirates menden het peloton, op 5 km werden de laatste vluchters opgeraapt en begon de sprintvoorbereiding. Die sprint werd vervolgens nog ontsierd door een valpartij in de laatste bocht, op zo’n 300 meter, waardoor Fernando Gaviria werd gehinderd en zijn ploegmaat Molano aan de bak moest. Tegen Ackermann bleek hij evenwel niet opgewassen en dus boekte de Duitser zijn tweede overwinning in China.

De eindwinst is voor de 24-jarige Mas, die zondag de koninginnenrit op zijn naam bracht en daardoor de leiderstrui veroverde. Hij volgt op de erelijst Gianni Moscon op.