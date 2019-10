Supertalent Zion Williamson (New Orleans) moet NBA-debuut uitstellen na operatie

Zion Williamson, een van dé grote talenten uit het Amerikaanse basketbal, zal zijn debuut in de NBA een tijdje moeten uitstellen. De nummer 1 uit de draft heeft een operatie aan zijn knie ondergaan en moet zes tot acht weken revalideren. Dat maakte zijn club New Orleans Pelicans bekend op hun website.

Williamson, 19, sukkelde al enkele maanden met de knie en bleek een scheur in de meniscus te hebben opgelopen. Afgelopen vrijdag bleef hij uit voorzorg aan de kant in de laatste voorbereidingswedstrijd op het nieuwe NBA-seizoen. Maandag bevestigde zijn team dat de kolos (129 kg voor 2m01), die gezegend is met een enorme sprongkracht, onder het mes is gegaan.

De Pelicans beginnen hun seizoen vandaag/dinsdag met een uitwedstrijd tegen Toronto, de kampioen.