Er lijkt een parlementaire meerderheid in de maak om de termijn waarbinnen iemand een abortus kan laten uitvoeren op te trekken van 12 naar 18 weken. Verschillende partijen dienden al wetsvoorstellen in die zin in.

De huidige abortustermijn in ons land ligt op twaalf weken. Dat is vrij kort in Europees opzicht: in Nederland kunnen vrouwen bijvoorbeeld tot 24 weken na de bevruchting een abortus laten uitvoeren. Die ...