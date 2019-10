Houthalen-HelchterenAchttien strakke witte woningen met pal daartussen een charmante villa uit 1934. De woning die Josée Breugelmans bij haar overlijden in 2016 schonk aan het goede doel, wordt vanwege haar erfgoedwaarde behouden in het nieuwbouwproject Greenfield aan de Kazernelaan in Helchteren.