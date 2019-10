Brusselse ring volledig dicht na ongeval met truck vol chemisch product

De Brusselse ring (R0) is maandagnamiddag in beide richtingen afgesloten ter hoogte van Haut-Ittre, in Waals-Brabant. Een vrachtwagen belandde er op de flank, waarna er een ontvlambaar chemisch goedje op de weg lekte. Het provinciale noodplan is van kracht. Kort voor 23 uur was de ring nog steeds volledig afgesloten.