Voor het eerst in acht jaar weer nieuwe afleveringen ‘FC de Kampioenen’ op tv

Brussel -

Business is business, en dus komen er voor het eerst sinds 2011 nieuwe tv-afleveringen van ‘FC de Kampioenen’. Omdat het merk nog steeds ongelooflijk populair is en generaties verbindt. Voorlopig staan er ‘slechts’ acht afleveringen gepland, maar verlengingen worden niet uitgesloten. “Het is nostalgie naar een eenvoudiger Vlaanderen.”