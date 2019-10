HASSELTIn acht jaar tijd is het aantal snelheidsboetes op de Limburgse wegen met 33 procent gestegen. Vooral de lichte snelheidsovertredingen – minder dan 10 km/u te snel – schoten de hoogte in. De zware inbreuken zijn afgenomen: van 55.746 in 2011 naar 41.731 dit jaar.