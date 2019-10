HasseltOngeveer 79 procent van alle geregistreerde katten in Vlaanderen is al gesteriliseerd. Geen slecht resultaat, maar daarmee gaat de overpopulatie niet worden opgelost. “Omdat nog geen 10 procent van de katten die binnenkomen geregistreerd is”, zegt Philip Zurinckx van het asiel in Sint-Truiden.