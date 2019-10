Memorial Van Damme vindt volgend jaar op 4 september plaats, voor de finale in Zürich

De Memorial Van Damme vindt volgend jaar op 4 september plaats. Dat heeft de organisatie van de Diamond League maandag bevestigd. De Memorial is de veertiende meeting van het seizoen, vlak voor de finale in Zürich.

De Memorial is niet langer de slotmeeting en vervult dus niet meer de rol van finale. De meeting in Zürich volgt een week na de manche in België.

De meeting in Doha op 17 april opent het seizoen. Op 16 augustus vervangt Gateshead de meeting in Birmingham, waar het stadion een renovatie ondergaat met het oog op de Commonwealth Games van 2022. Vlak voor de meeting in Shanghai (16 mei) is er nog een manche in China (10 mei), maar de thuisbasis daarvan moet nog bepaald worden.

Kalender 2020:

Doha (Qat) 17 april

China (gaststad te bepalen) - 10 mei

Shanghai (Chn) - 16 mei

Stockholm (Zwe) - 24 mei

Rome (Ita) - 28 mei

Rabat (Mar) - 31 mei

Eugene (VSt) - 7 juni

Oslo (Nor) - 11 juni

Parijs (Fra) - 13 juni

Londen (GBr) - 4 juli

Monaco (Mon) - 10 juli

Gateshead (GBr) - 16 augustus

Lausanne (Zwi) - 20 augustus

Brussel, Memorial Van Damme - 4 september

Zürich (Zwi) - 11 september