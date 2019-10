HASSELTDe Limburgse rechtbank kampt opnieuw met een tekort aan rechters. Het probleem is zelfs zo erg dat voorzitter Nicolas Jadoul verplicht is om twee kamers in Hasselt tijdelijk te sluiten. “Wij hebben recht op veertig rechters, maar moeten het nu stellen met 34 rechters en vanaf 1 november zelfs met 31. Het grote probleem is het gebrek aan Limburgse kandidaten.”