Stadsbestuur reageert verbaasd op cannabiswinkel in schoolomgeving Hasselt

Hasselt -

Burgemeester van Hasselt Steven Vandeput is niet blij met de komst van een cannabiswinkel naar het centrum van Hasselt. Het is bovendien een fout signaal dat de wietshop in een schoolomgeving komt. Het stadsbestuur kan geen maatregelen nemen om de komst van een winkel met cannabisproducten te verhinderen. Wel kondigt de burgemeester even strenge controles aan als toen de eerste wietwinkel op de Genkersteenweg opende. De nieuwe winkel is nog niet open en werd het eerst opgemerkt door de blog Focus op Hasselt.