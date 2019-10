Hasselt gaat verkeerssituatie Kuringen wijzigen voor autoluwe binnenstad

Het Hasseltse stadsbestuur gaat begin volgend jaar de eerste maatregelen nemen om de binnenstad autoluwer te maken. Dat heeft mobiliteitsschepen Marc Schepers gezegd in ons TVL Middagnieuws. Om de verkeersveiligheid in deelgemeente Kuringen te verhogen gaat de stad de verkeerssituatie daar grondig wijzigen. Schepers beseft dat deze verkeerstesten weer een grote impact zullen hebben, maar het is volgens hem de enige manier om tot een efficiënte oplossing te komen voor de verkeersituatie in Kuringen.