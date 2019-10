Tongenaar: "Blijft door mijn hoofd spoken hoe ze mijn zoon van me afnamen". Video: TV Limburg

Tongenaar Wouter Waumans wil zijn 5-jarig zoontje Miel zo snel terug thuis, in Limburg, krijgen. Zijn ex-vrouw nam Miel mee naar haar thuisland Griekenland terwijl de Tongenaar over het hoederecht beschikt. Miel leidt aan autisme en heeft dringend hulp nodig in ons land.