Vervangen bacteriën straks de batterijen in onze gsm? Het zou zomaar kunnen, want de Universiteit Hasselt onderzoekt momenteel hoe bacteriën stroom kunnen produceren en hoe wij die stroom kunnen gebruiken in ons dagelijks leven. Zo is doctoraatsstudent Thessa Van Limbergen erin geslaagd om stroom te generen via bacteriën die in modder zitten. Morgen stelt ze haar project voor tijdens het X-festival van de UHasselt, maar wij mochten vandaag al langsgaan voor een voorsmaakje.