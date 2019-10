Duitse minister van Defensie wil internationale veiligheidszone in Syrië

De Duitse minister van Defensie, Annegret Kramp-Karrenbauer, pleit voor een internationaal gecontroleerde veiligheidszone in het Syrische grensgebied aan Turkije. Dat voorstel heeft ze met de bondskanselier Angela Merkel afgesproken en voorgelegd aan de westerse bondgenoten van Duitsland, aldus de minister. Het initiatief zal ze ook voorstellen in de marge van de vergadering van de NAVO-ministers van Defensie donderdag en vrijdag in Brussel.