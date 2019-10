Cirque du Soleil komt terug naar ons land met zijn spektakel “Corteo”, in het kader van een Europese tournee. De voorstelling, die in 2005 voor het eerst in het Canadese Montréal werd opgevoerd, heeft sindsdien al 8 miljoen kijklustigen gelokt. In België strijkt ze neer in Brussel en Antwerpen.