Genkenaar redt buurvrouw van gewapende overvallers

Genk -

Een 37-jarige vrouw werd afgelopen zaterdag overvallen in haar appartement op de Dieplaan in het centrum van Genk. Ze werd bedreigd met een pistool en ze is nog altijd zwaar onder de indruk. Buurman Yves Dupont hoorde het slachtoffer schreeuwen, beukte de deur in en kreeg toen prompt zelf de loop op zich gericht.