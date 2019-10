De vakbonden uit de bewakingssector dreigen met acties op de luchthaven indien het CAO-overleg de komende dagen niets oplevert. Dinsdag wordt alvast actie gevoerd aan de NAVO-zetel in Evere, en wellicht leidt dat al tot langere wachttijden op de luchthaven.

Onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de bewakingsagenten zitten in het slop. Om hun eisen kracht bij te zetten, wordt dinsdag door de bonden betoogd aan de zetel van de ...