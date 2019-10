Roger Federer wint met glans zijn 1.500ste wedstrijd op de ATP-tour

Roger Federer (ATP 3) heeft maandag de 1.500e wedstrijd uit zijn loopbaan gewonnen. De 38-jarige Zwitser klopte in de eerste ronde op het ATP-toernooi in Bazel (hard/2.082.655 euro) de Duitse qualifier Peter Gojowczyk (ATP 112) in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 54 minuten.

In de volgende ronde wacht voor topreekshoofd Federer de Moldaviër Radu Albot (ATP 49) of de Serviër Dusan Lajovic (ATP 33). Federer maakt in Bazel jacht op zijn tiende eindzege. Hij schreef de twee voorbije edities op zijn naam. Vorig jaar rekende hij in de finale af met de Roemeen Marius Copil.

Federer won in zijn carrière nu in totaal 1.232 wedstrijden. 268 keer moest hij de wet van de sterkste ondergaan.