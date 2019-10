Nieuwe trend op sociale media: dansen op onbeschofte voicemails van ex-vriendjes

Er is (alweer) een nieuwe trend opgedoken op sociale media: op ludieke manier wraak nemen op onbeschofte ex-vriendjes. Jonge vrouwen die via hun voicemail de huid worden vol gescholden door hun boze of verbitterde exen, reageren door een sarcastisch dansje op de boodschap te doen. “Ik dans op mijn ex die tegen me roept omdat ik leggings droeg op school”, klinkt het onder meer. Of dit nu wel of niet schending is van de privacy van de jongens in kwestie, dat lijkt de dansende meisjes niet te deren.