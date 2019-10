Kuringen Centrum

Hasselt - Op dinsdag 15 oktober trok Neos Kuringen naar het Afrikamuseum in Tervuren.

Opvallend was het hypermoderne onthaalgebouw dat via een immense tunnel uitmondde in het monumentaal historisch gedeelte. Hier kregen de Neos-leden onder leiding van een gids een rondleiding door de prachtige zalen met zijn culturele rijkdommen.

Na het middagmaal stond er nog een fikse wandeling door het 105 hectaren grote Tervuurse park op het programma.