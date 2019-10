B&B Hotels-Vital Concept bevestigt de komst van Jens Debusschere

B&B Hotels-Vital Concept heeft maandag de transfer van onze landgenoot Jens Debusschere officieel aangekondigd. Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht. Debusschere, voormalig Belgisch kampioen, komt over van Katusha-Alpecin en ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen.

De intussen dertigjarige Debusschere, in het verleden ook nog winnaar van onder meer Dwars door Vlaanderen, de GP van Wallonië, de Eurometropool Tour en een etappe in Tirreno-Adriatico moet bij het Franse procontinentale team de lead-out worden van Bryan Coquard. “Een sprint aantrekken is hetgeen ik het best kan”, beaamde Debusschere. “Bryan is een topsprinter en heeft dat in grote wedstrijden al meermaals bewezen. Ik heb vertrouwen in hem en wil hem overal bijstaan, zelfs in mijn droomkoers Gent-Wevelgem.”

Algemeen manager Jérôme Pineau toonde zich in zijn nopjes met de komst van Debusschere. “Het aantrekken van een renner als Jens maakt me fier”, aldus Pineau. “Het bewijst nog maar eens dat ons team in staat is grote namen aan te trekken. Jens weet hoe we werken en krijgt een duidelijk afgelijnde rol binnen onze ploeg, aan de zijde van Bryan. Ik ben er zeker van dat hij snel zal presteren.”