Geen beroep, maar Anderlecht begrijpt straf voor speler-trainer Vincent Kompany niet

Anderlecht gaat niet in beroep tegen de beslissing van de Licentiecommissie om de club een (maximum)boete van 5.000 euro op te leggen voor de dubbele rol als speler-trainer van Vincent Kompany, terwijl die niet over het vereiste trainersdiploma beschikt. Dat laat de club verstaan op zijn website, al zegt paars-wit de sanctie wel onterecht te vinden. “Het vonnis is gebaseerd op perceptie en interpretatie van de buitenwereld, en niet op contractuele feitelijke inbreuken op het reglement”, klinkt het.