Neos Hasselt op herfstwandeling in Domein Bovy

Hasselt-Centrum

Neos Hasselt liet zich niet afschrikken door de weersvoorspellingen. Op donderdag 17 oktober stonden immers 44 leden paraat om deel te nemen aan de traditionele herfstwandeling. "We verzamelden aan Domein Bovy om het bosrijke gebied van Bolderberg te verkennen", klinkt het. "Na het welkomstwoord trokken we het bos in om via een lichte onverharde klim te stijgen tot boven op de Galgenberg. Via de achterzijde van het circuit wandelden we aan een gezapig tempo door het typisch Limburgse landschap over bos- grind- en zandwegen. De gebruikelijke limoncello en de versnapering, gedurende het rustmoment, werd door alle deelnemers erg geapprecieerd ondanks de zachte regenbui. Tijdens de laatste kilometer van de wandeling kwamen we via het centrum van Bolderberg terug aan het vertrekpunt waar we samen met enkele niet-wandelaars genoten van een welverdiend drankje in Bistro Bovy."

(Tekst Mia Eerens)