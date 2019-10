Vader Nederlands spookgezin knutselde eigen levensbeschouwing in elkaar

De 67-jarige vader die vorige week met zes meerderjarige kinderen werd gevonden in een huis in het Nederlandse Ruinerwold, lijkt uit verschillende levensbeschouwingen een eigen toekomstige paradijs bij elkaar te hebben “geshopt”. Hij hecht veel waarde aan ecologie en duurzaamheid, wil de planeet redden, de boze buitenwereld buitensluiten en voegt er hier en daar wat religie aan toe. “Het lijkt een soort geseculariseerd idealisme, een levensbeschouwing die is losgemaakt van kerkelijke achtergrond.”