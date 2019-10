Levensechte ‘Popeye’ met reusachtige biceps houdt het slechts drie minuten vol in boksring

De Rus Kirill Tereshin (23) werd enkele jaren wereldnieuws met de reusachtig biceps die hij kreeg door zijn armen met cocktail van chemicaliën in te spuiten. Hoewel dat erg gevaarlijk is, blijft hij met zijn spieren rollen om bekendheid te verwerven. Om zijn fans te verwennen, kroop hij afgelopen weekend in de ring om het op te nemen tegen een blogger in een MMA-gevecht. De levensechte ‘Popeye’ - of ‘Bazooka Armen’ zoals hij zichzelf noemt - hield het echter niet lang vol en delfde ondanks zijn omvangrijke biceps na enkele minuten het onderspit.

Het is niet de eerste keer dat Tereshin snel wordt uitgeschakeld tijdens een krachtmeting. Eerder dit jaar deed hij mee aan de intussen beroemde Male Slapping, waarbij atleten elkaar zo hard mogelijk in het gezicht slaan. De jonge Rus nam het overmoedig op tegen heersend kampioen Vasiliy Kamotskiy, beter bekend als ‘Dumpling’. Kamotskiy gaf toen geen krimp toen Tereshin uithaalde, maar had zelf maar één mep nodig om de 23-jarige bodybuilder uit te schakelen.