Vier International Apple Day met deze heerlijke recepten

Op 21 oktober vieren we International Apple Day, de jaarlijkse viering van appels en boomgaarden. Nu de dagen langer worden en de temperaturen killer, is het een goed idee om eens een hartverwarmend gerecht met appels op het menu te zetten. We geven alvast de voorzet.

Eenvoudige clafouti met appel en karamel

Ingrediënten:

4 eieren

1/2 plus 1/3 kop bruine suiker

1/3 kop bloem

1 tl zout

2 el whisky

1,5 kop room

2 el vanille-extract

4 appels

6 el ongezouten boter

Werkwijze:

Warm de oven voor op 200 graden. Maak eerst het beslag, want dat moet eventjes rusten. Klop 4 eieren en 1/2 kopje bruine suiker in een grote kom tot de suiker is opgelost en het mengsel volledig glad is. Voeg nu de bloem en 1/2 theelepel zout toe en klop opnieuw tot een gladde massa, voeg de room toe en doe nog eens hetzelfde. Voeg als laatste de whisky en het vanille-extract toe. Zet opzij.

Bereid de appels voor: schil ze met een dunschiller, zet de appels rechtop en snij ze langs het klokhuis, werk helemaal rond. Snij de stukken in de lengte in plakjes. Gooi de schil en klokhuizen weg en leg de plakjes opzij.

Combineer 5 el boter, het resterende kopje bruine suiker en 3 el water in een grote hittebestendige koekenpan (gietijzer is ideaal, maar u kunt elke roestvrijstalen koekenpan gebruiken). Verhit op middelmatig vuur en roer tot de boter is gesmolten en de suiker is opgelost. Verhoog het vuur tot middelhoog en breng het mengsel aan de kook. Bak, zonder te roeren maar door af en toe de koekenpan te walsen, tot de karamel dikker is en de bubbels iets langzamer knappen. Dat duurt ongeveer 2 minuten. Voeg appelschijfjes toe aan de koekenpan en kook ze 10-15 minuten tot ze zacht en goudkleurig beginnen te worden. Haal de koekenpan van het vuur en schraap het mengsel in een grote hittebestendige kom.

Spoel de koekenpan onder koud water om eventuele restjes te verwijderen, maar doe de moeite niet om die te wassen. Droog de pan goed en gebruik dan de resterende boter om de bodem en zijkanten in een dunne laag in te wrijven. Stof de beboterde oppervlakken met poedersuiker en verwijder de overtollig suiker.

Meng het beslag nog een keer en giet het in een koekenpan. Til met een lepel de appelschijfjes uit de kom, laat de karamel achter, en leg deze over de onderkant van de koekenpan.

Bak de taart zo'n 25-30 minuten tot het beslag is gerezen is en diep goudbruin kleurt rond de randen en goud in het midden. Haal voorzichtig uit de oven en laat afkoelen. De taart ziet er gezwollen uit, maar zakt wat in als die afkoelt. Laat minstens 15 minuten rusten voor het opdienen. Bestuif met meer poedersuiker en besprenkel met de karamelsaus voor het opdienen.

Appelcake met speculoos

Ingrediënten

200 g zelfrijzende bloem

150 g suiker

1 el plantaardige olie

8 el melk

5 eieren

15 speculaasjes

2 appels

Werkwijze:



Verwarm de oven voor op 200°C. Meng de bloem, 100 g suiker, 7 el olie, de melk, 3 eieren en 8 fijngemalen speculaasjes tot een beslag. Schep het beslag in een ingevette en met bloem bestoven bakvorm.

Schil de appels en verwijder het klokhuis. Snij de appels eerst in vieren en dan in schijfjes.

Verkruimel de laatste 7 speculaasjes over het beslag en schik er de appels op.

Meng de laatste 4 el olie, 50 g suiker en 2 eieren onder elkaar. Giet dit mengsel over de appels, zodat ze helemaal bedekt zijn.

Bak de cake 20 à 25 minuten in de oven.

Hete bliksem

Ingrediënten:

1 kg kruimige aardappelen

125 ml halfvolle melk

2 uien

6 el ongezouten roomboter

500 g mager rundergehakt

1 el kerriepoeder

1 kg appels

3 el paneermeel

Werkwijze:

Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de aardappelen, snijd ze in gelijke stukken en kook ze in water met zout in 20 min. gaar. Giet af, voeg de melk en wat peper en eventueel zout toe en stamp de aardappelen tot puree. Schil de appels, verwijder het klokhuis en snij ze in vrij grote stukken. Doe er 1 of 2 eetlepels water bij en stoof de appels onder deksel tot moes. Voeg er suiker naar smaak aan toe.

Snipper ondertussen de uien. Verhit 2 el boter in een koekenpan en fruit de ui 5 min. op laag vuur. Schep de ui door de aardappelpuree. Verhit 25 g boter in een braadpan en bak hierin het gehakt in 5 min. rul. Voeg het kerriepoeder, peper en eventueel zout toe en schep om.

Maak laagjes in een ovenschaal: van achtereenvolgens puree, gehakt, appelmoes en eindig met een laag puree. Bestrooi met het paneermeel en verdeel de rest van de boter erover. Bak in ca. 20 min. in het midden van de oven goudbruin.