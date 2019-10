Club Brugge-trainer Philippe Clement: “PSG is nog een stap hoger dan Real Madrid”

Net voor speeldag 3 staat Club Brugge zowaar op de tweede plaats in groep A. Maar Clement krijg je niet gek. Hij zegt dat derde worden in deze groep nog steeds een uitzonderlijke prestatie zou zijn.

“Eigenlijk hadden we al vier of zes punten kunnen hebben en zit je nu in een volledig andere situatie, maar het zij zo”, aldus Clement. “We kijken niet meer naar het verleden. Maar in functie van het resultaat gaan we nog niet rekenen. Eerst spelen we tegen PSG, dan zondag al tegen Standard. Dat is het enige wat momenteel telt. Voor calculaties is het nog te vroeg. Dit is een aartsmoeilijke groep om je te kwalificeren, maar we gaan er wel alles aan doen”, zegt hij.

“Een puntje tegen PSG zou een stunt zijn, een zege zelf een mirakel. Dit is een ploeg die met 3-0 won tegen Real Madrid. Volgens mij zegt dat genoeg. PSG is nog een stapje hoger dan Real in dat opzicht.” Club wil die match opnieuw complexloos benaderen. Die aanpak leverde een onverhoopt puntje op in Madrid. “Als je hen voor je zestien gaat opwachten, voetballen ze daar los door. Dat doen ze elk weekend in Frankrijk. Dit is één van die vier matchen dit seizoen waarbij we enkel zaken te winnen hebben. Op Madrid hebben mijn jongens mooie dingen getoond, maar ik wil dat ze dat nu ook bevestigen. De spelers moeten alles geven en het maximale eruit halen. En dan zien we wel. Gevaren voor deze wedstrijd zijn er in mijn ogen niet voor Club Brugge. Er is niets te verliezen. PSG heeft veel meer kwaliteit, maar op 90 minuten kan je natuurlijk wel iets speciaal doen. Eén mirakel per seizoen is normaliter mooi voor een ploeg, maar wij willen er meer.”

Foto: Photo News

Clement zoekt nog steeds naar een oplossing voor de geschorste Vormer, al wordt die knoop vooral doorgehakt door de medische staf. Balanta was een maand out met een hamstringblessure en speelde geen minuut sinds eind september. “Balanta heeft de volledige training meegemaakt, maar morgen beslissen we pas. Dat doet de medische staf eigenlijk: zij geven aan of hij mag starten of hoeveel minuten hij eventueel mag spelen”, lichtte Clement toe. “De dag voor de match stelt een training niet echt veel voor. Ik wacht af of ze hem vrijgeven. Hetzelfde geldt voor Mitrovic.”

Over Diagne, niet in de kern, had Clement het volgende te melden. “Ik heb de laatste dagen veel te weinig van hem gezien.” Clement duimt dus voor Balanta, maar ook Schrijvers en Kossounou - afgelopen vrijdag ingevallen op het middenveld - zijn eventueel opties als de Colombiaan nog niet fit genoeg wordt bevonden. Afwachten wie dus morgen naast Vanaken en Rits start.

Mata: “Mbappé en Cavani? Ik wil gewoon mijn match spelen”

Hij verkeert in bloedvorm: na Eden Hazard moet Clinton Mata nu ook Cavani, Mbappé en hun vrienden afstoppen. Schrik heeft Mata niet. “Mpabbé, Cavani… Ik focus mij gewoon op onze ploeg. Net zoals anders wil ik gewoon mijn wedstrijd spelen”, schoof hij de lof voor zich uit. “Alles loopt goed voor het moment en heel de ploeg is in vorm. Zo groeit elke speler ook individueel en wordt hij waardevoller.”

Foto: Photo News

In het systeem met drie verdedigers bij de opbouw voelt hij zich wel volledig in zijn sas. “Al heb ik nog veel te leren. We voetballen met onze eigen stijl en dat moeten we gewoon blijven doen. Ons voetbal wordt nog elke week beter. Dinsdag moeten we opnieuw aantreden zonder complexen. Elke match in de Champions League is moeilijk en PSG zal zeker problemen veroorzaken. Maar ik verwacht gewoon een hele goede wedstrijd.”