Druggebruiker laat auto zonder inschrijving aan Belgische staat

Bilzen / Hoeselt / Riemst -

Een opeenstapeling van pv’s en overtredingen heeft een jonge druggebruiker vorig weekend doen besluiten om zijn auto aan de Belgische staat te laten. De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst betrapte de jongen die nog geen twee jaar een rijbewijs had onder invloed van drugs, in een auto die niet was ingeschreven.