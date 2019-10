Hasselt -

De Hasseltse Mozaïekschool is dé school van de toekomst. De leerlingen van het zesde leerjaar mogen dat deze week twee dagen etaleren op een onderwijsbeurs in Gent. Hun lessenpakket past zich aan aan hun niveau. Het is niet langer klassikaal met een juf voor het bord. Elke leerling heeft een tablet dat rechtstreeks in contact staat met de leerkracht. De oude eetzaal werd omgevormd tot een open ruimte zonder handboeken.