Het meest romantische hotel ter wereld ligt in hartje Brugge

Voor een nachtje onvervalste romantiek moet je in het West-Vlaamse Brugge zijn. Hotel Heritage, midden in de historische stad, is op de dertiende editie van de World Luxury Hotel Awards verkozen tot het meest romantische hotel ter wereld.

Het Brugse hotel, onderdeel van de groep Relais & Châteaux, mag zich sinds de prijsuitreiking in het Arctic Treehouse Hotel in Fins Lapland op 12 oktober het ‘meest romantische hotel ter wereld’ noemen. Die award heeft het onder meer te danken aan de klassieke, luxueuze en romantische uitstraling van het hotel maar ook de inzet op het vlak van maatschappelijk verantwoord zaken doen werd tijdens de prijsuitreiking vermeld. Een professionele jury hield ook rekening met merkbeleving, locatie en - uiteraard - de mening van toeristen.

Hotel Heritage, bekend sinds 1869, ligt op zo’n vijftig meter van de Grote Markt, telt 22 hotelkamers en -suites en verwelkomt gasten graag in het restaurant Le Mystique. Er is een wellness aanwezig en een vergaderruimte. De voorbije jaren viel het hotel in totaal negen keer in de prijzen. “ Het is opnieuw een grote eer voor het hotel en het team om deze prestigieuze onderscheiding van ‘Best Luxury Romantic Hotel in the World’ te krijgen”, reageert eigenaar Johan Creytens.

Bekijk de volledige lijst met winnaars in verschillende categorieën op de officiële site van de awards.