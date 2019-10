Brandstichting in NICC blijft onopgelost: onderzoek afgesloten

Het onderzoek naar de brandstichting die in augustus 2016 plaatsvond in de gebouwen van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, is een klein jaar geleden al afgesloten zonder dat er verdachten geïdentificeerd konden worden. “De Brusselse raadkamer heeft op 29 januari al besloten tot een buitenvervolgingstelling”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman.