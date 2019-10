Gert De Mangeleer opent met Bar Bulot nog een nieuw restaurant

Gert De Mangeleer en zijn sommelier Joachim Boudens trokken eind 2018 de deuren van hun driesterrenrestaurant Hertog Jan achter zich dicht, maar zitten sindsdien allesbehalve stil. Na de opening van L.E.S.S. in maart is het nu de beurt aan Bar Bulot.

Bar Bulot by Hertog Jan is de gloednieuwe à la carte brasserie van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens. Ze lanceerden afgelopen zomer al het gloednieuwe project op de allereerste locatie van Hertog Jan aan de Torhoutsesteenweg in Brugge, zij het dan nog als seafoodrestaurant. Het tijdelijke restaurant heropent zijn deuren nu definitief, compleet met een vernieuwd interieur en een nieuwe kaart.

De bekende chef-kok zal er wel niet zelf in de potten roer, maar laat dat over aan Pieter Lefevere. Hij is het die vanaf 23 oktober aan Frans-Belgische signatuurgerechten als tomaat garnaal en tournedos au poivre een hedendaagse uitvoering zal geven. Hij wordt bijgestaan door gastheer Maxime Depreitere.