Wie wordt Limburgs kampioen kleurenwiezen?

Dilsen-Stokkem - Eerste Limburgs kampioenschap kleurenwiezen heeft plaats op 11 november in Elen. Iedereen kan deelnemen

Kaarten is weer populairder dan ooit. Studenten, gepensioneerden, tooghangers, allen zijn verzot op het spelletje. Op maandag 11 november heeft te Elen in café-zaal De Goude Ster voor het eerst het Limburgs kampioenschap kleurenwiezen plaats. Het is niet toevallig dat het kampioenschap hier plaats heeft.

"Reeds meerdere jaren nemen we met een afvaardiging deel aan Belgische en wereldkampioenschappen georganiseerd door het International World Whist Association (IWWA)", stelt voorzitter Jackie Janssen.

Reeds jaren komen elke donderdag zo een 40-tal kaarters samen. Wekelijks en op jaarbasis wordt er een punten rangschikking opgemaakt met als hoogtepunt de 24-urenmarathon kaarten tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

"Enkele maanden terug hebben we dan ook met een aantal mensen het idee opgevat om een Limburgs kampioenschap kleuren wiezen te organiseren. Iedereen die inschrijft krijgt de kans om Limburgs kampioen te worden. Wie gewoon wiezen kan is zeker ook in staat om te kleurenwiezen. Het vergt een kleine aanpassing. Voor de mensen die dat wensen zijn er nog enkele oefenavonden voorzien."

Inschrijven kan via mail jackie.janssen@gmail.com of op 0496/578522