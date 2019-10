Ontwerper Nicolas Ghesquière is boos op Louis Vuitton na bezoek Trump

Donald Trump bracht vorige week een bezoek aan de nieuwe fabriek van Louis Vuitton in Texas, de eerste op Amerikaans grondgebied. Maar daar is ontwerper Nicolas Ghesquière, die aan de slag is bij het Franse luxemerk, allesbehalve mee opgezet.

Nicolas Ghesquière heeft zondag op Instagram laten weten dat hij niets met Donald Trump te maken wil hebben. Zijn reactie komt er nadat de Amerikaanse president samen met zijn dochter Ivanka en LVMH-topman Bernard Arnault het lintje van de nieuwe fabriek van Louis Vuitton in Texas mocht doorknippen.

“Ik verzet me tegen elke politieke actie. Ik wil hier als ontwerper niet aan gelinkt worden. #trumpisajoke #homophobia”, schreef hij. Een opvallende reactie, want de Franse modeontwerper is aan de slag als creatief directeur voor de vrouwencollecties van Louis Vuitton en bekritiseert dus zijn eigen werkgever.

Zijn baas Arnault is dan weer een grote fan van de Amerikaanse president en was na zijn verkiezing een van de eerste bedrijfsleiders die zijn steun voor hem uitsprak. Hij was ook te gast op zijn eerste staatsdiner, en first lady Melania draagt wel vaker kleding van Dior, Givenchy en Celine, allemaal merken uit de LVMH-stal.

Applaus

Ghesquière kreeg heel wat applaus voor zijn post, met daarbij een prentje van ‘High energy’ van Evelyn Thomas, een lied uit 1984. Onder meer het Amerikaanse transgendermodel Teddy Quinlivan bedankte hem "om aan de juiste kant van de geschiedenis te staan".

Het is ook het vermelden waard dat de sociale media-accounts van noch Louis Vuitton noch moederbedrijf LVMH melding hebben gemaakt van de nieuwe fabriek en de aanwezigheid van de president, wat toch doet uitschijnen dat ze hun klanten liever niet afschrikken door de vriendschapsband tussen Arnault en de omstreden president te benadrukken.

Een oproep tot boycot van het modehuis blijft tot dusver beperkt: enkel belangengroep Grab Your Wallet, dat eerder een succesvolle boycotcampagne lanceerde tegen de kledinglijn van Ivanka Trump, heeft Louis Vuitton en andere LVMH-modehuizen zoals Celine, Givenchy en Dior toegevoegd aan hun zwarte lijst.